Casal com dois filhos queria aumentar a família com uma menina e viu o sonho multiplicar-se com trigémeos

Esta é a história de uma família que prova que o amor, aliado à resiliência, pode superar qualquer desafio e criar um ambiente de alegria e união, mesmo em circunstâncias inesperadas.

Preciosa Branco e César Macedo, um casal residente no norte de Portugal, são o retrato da determinação e do amor familiar. Enfermeira e guarda prisional, respetivamente, as suas profissões exigentes não os impediram de sonhar com uma grande família. Atualmente, são pais de cinco crianças, enfrentando os desafios e as alegrias de uma família numerosa.

O mais curioso da história é que o casal com dois filhos, sonhava ter a tão desejada menina. Por causa disso, engravidaram e foi então que surgiu o inesperado: os trigémeos.

Uma história de um Natal familiar a não perder no «Goucha».