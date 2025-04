A pedido da mulher, Ricardo adiou a morte. Agora, já tem nova data para pôr fim à vida

A história comovente que impressionou Manuel Luís Goucha e o país.

Em fevereiro, o testemunho de Ricardo Fernandes emocionou o país no programa Goucha. Sobreviveu a um acidente de viação em 2009 que o deixou tetraplégico e com 95% de incapacidade. Foram 15 horas à espera de socorro, seguidas de um internamento prolongado e de uma vida reconstruída com coragem, resiliência e o apoio da família.

Apesar de ter alcançado uma vida profissional de sucesso, Ricardo admitiu que o sofrimento físico e emocional permanece. Inscrito na associação suíça Dignitas, que presta assistência na morte a pedido, revelou agora à revista Sábado que já tem uma data marcada para concretizar a sua morte medicamente assistida.

Essa decisão, no entanto, foi adiada por um motivo muito especial: “Era para ter sido este ano, mas a Ana fez-me um pedido especial e eu adiei para o ano”.

O desejo de respeitar a companheira falou mais alto, mas Ricardo assegura que tudo está preparado, com todos os detalhes definidos. A data já está escolhida, mas apenas ele sabe quando será. “Quero que as pessoas aproveitem comigo um dia de cada vez”, diz à revista Sábado, referindo que não quer que a família viva com o peso da contagem decrescente.

Sobre o momento final, o plano é claro e tranquilo: tomar um banho, vestir-se, ingerir o um líquido e adormecer ao som da sua playlist. E, acima de tudo, sozinho. “Prefiro que não fiquem com essa memória.”, concluiu à revista Sábado

Ana Fernandes, a esposa de Ricardo, foi um dos seus principais pilares durante todo o processo de recuperação. Recordou, no Goucha, com emoção, a noite do acidente e os desafios que se seguiram. Quando Ricardo ficou tetraplégico, os seus filhos tinham apenas 5 e 3 anos, e a responsabilidade de gerir a família e apoiar o marido recaiu sobre Ana. Apesar das dificuldades, Ana permaneceu ao seu lado, ajudando-o a ultrapassar os momentos mais sombrios.

