Irmã de Fanny Rodrigues recorda o falecido filho: «Só Deus sabe como foi bonito o nosso curto encontro»

Carina Rodrigues, a irmã da apresentadora Fanny Rodrigues, perdeu filhos gémeos em 2021.

Esta semana assinala-se uma data marcante na vida de Carina Rodrigues, irmã da apresentadora Fanny Rodrigues. Completam-se três anos desde a morte dos seus filhos gémeos, Enzell e Delman, que perderam a vida minutos após o parto, em maio de 2021.

Na altura, a jovem sofreu uma infeção urinária que não foi diagnosticada atempadamente, o que levou a complicações graves durante a gravidez. Aos seis meses de gestação, Carina foi submetida a um parto prematuro. Enzell nasceu a 13 de maio, mas faleceu um minuto depois. Dois dias depois, nasceu Delman, que viria a ter o mesmo desfecho.

Esta terça-feira, Carina partilhou uma homenagem nas redes sociais, recordando o filho Enzell:

"Enzell Rodrigues Miranda. Meu primeiro amor. Só Deus sabe como foi bonito o nosso curto encontro. Aprendi muito contigo. São dias extremamente difíceis. Mais uma vez, só Deus sabe."

Após este episódio trágico, Carina voltou a engravidar meses depois. Em abril de 2023, foi mãe de Zayonn, o seu terceiro filho. A jovem falou publicamente sobre este capítulo da sua vida em julho do mesmo ano, numa entrevista ao programa "Goucha". Na conversa, recordou ainda com emoção o momento em que dormiu com os bebés já sem vida e detalhou as complicações da gravidez e do parto.

Três anos depois, Carina Rodrigues continua a manter viva a memória dos filhos gémeos e a partilhar o impacto que a experiência teve na sua vida.