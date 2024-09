Perante ultimato, mãe de Helena rejeitou as filhas: «Ela escolheu ficar com o homem»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

No Goucha, Fernanda Serrano conhece uma jovem que nasceu com paralisia cerebral.

Helena Silvestre nasceu com paralisia cerebral. Tem 24 anos e é dependente de cadeira de rodas desde criança. Apesar da deficiência, Helena é uma mulher lutadora e independente. Uma história difícil, marcada pelo desapego da mãe em relação às filhas. A certa altura, a mãe de Helena teve de escolher entre o companheiro e as filhas: «Ela escolheu ficar com o homem»

No decorrer da decisão da mãe, Helena foi institucionalizada, local onde aprendeu a ser menina mulher. Fernanda Serrano destacou a força da convidada, que pretende participar nos jogos paralímpicos.

