Casada há 20 anos, Paula Neves fala da infertilidade e declara-se ao marido

No Goucha, Fernanda Serrano entrevista a amiga e colega Paula Neves.

Fernanda Serrano recebeu no «Goucha» a amiga e colega Paula Neves. A atriz mostrou-se contente por estar frente a frente com a amiga e «abriu» o coração para falar da sua vida. Apaixonada e casada há 20 anos, Paula Neves declarou-se ao marido, mostrando-se profundamente apaixonada. É pública a questão da infertilidade que a perseguiu e hoje falou do tema, admitindo que nunca foi o maior sonho ser mãe, mas que ambos tentaram tudo, sem sucesso.

Fernanda Serrano teceu rasgados elogios à amiga, destacando a sua força e a sua boa energia. Paula Neves devolveu os elogios e valorizou o facto da apresentadora do Goucha nunca ter deixado que as suas dores a definissem.

Paula Neves foi uma criança enérgica e admite ter sido uma adolescente rebelde. Sempre ligada às artes, estreou-se como modelo fotográfico aos 16 anos e em televisão aos 19.