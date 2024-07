Goucha visita restaurante de Fernando Semedo, após chef se mostrar desesperado e sem ordenado

O apresentador respondeu ainda a quem o questionou se realmente pagou o almoço.

Depois de entrevistar Fernando Semedo, que mostrou a fragilidade em que se encontra por estar a viver uma fase de insucesso profissional, Manuel Luís Goucha aproveitou a folga do programa «Goucha» para ir com o marido Rui Oliveira e amigos ao restaurante «Reservado» do chef. Um gesto que não passou indiferente nem ao próprio nem aos seguidores, que admiraram o gesto do apresentador.

Veja a partilha:

Recorde a entrevista do apresentador a Fernando Semedo:

O Chef Fernando Semedo assume estar a viver uma das piores fases da sua vida. Admite estar emocionalmente instável e, para complicar a situação, o insucesso profissional bateu à porta: «Há muitos meses que não sei o que é ter um ordenado para mim»

Numa entrevista exclusiva ao programa «Goucha», Fernando Semedo abordou as polémicas que envolvem o seu novo restaurante. Admite que o sonho correu mal e não estava preparado para isso. Endividou-se com as obras do restaurante, viu os trabalhadores saírem do projeto e não consegue ter lucro.

Além do insucesso profissional, Fernando Semedo e a sua namorada viveram momentos mais tensos, depois de uma entrevista em que o chef a acusou de lhe estragar a vida. Contudo, admite estar a tentar reatar o namoro.

Fernando Semedo, que participou no Big Brother Famosos, falou ainda do seu percurso de subir na carreira e de criação do melhor bolo de bolacha do mundo. Espera que as pessoas acreditem em si e lhe deem uma oportunidade.