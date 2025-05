A vida de Pedro Benevides fora da televisão

Pedro Benevides é um dos rostos mais reconhecidos da informação da TVI, sendo atualmente o pivô do "Jornal Nacional". Recentemente, foi enviado especial da CNN Portugal em Roma, onde acompanhou as cerimónias fúnebres do Papa Francisco.

A nível pessoal, é casado há mais de 20 anos e pai de três filhas. Conheceu a mulher na faculdade e confessa ser um pai protetor e muito ligado à família. Nas redes sociais, partilha momentos divertidos com a família e surpreende ao mostrar-se na praia com um físico invejável.

O jornalista vai estar no «Goucha» para uma conversa de vida esta tarde, dia 7 de maio.