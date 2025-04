André Ventura e a coelha Acácia: da surpresa no «Goucha» à despedida que o deixou de coração partido

Foram mais de dez anos de companhia, viagens e até presenças em programas de televisão. A coelha Acácia, animal de estimação de André Ventura, morreu em 2022 — e a despedida do líder do partido Chega foi comovente.

A notícia foi avançada pelo próprio, nas redes sociais: “Ficam tantos momentos tão bons e de tanta felicidade, que me é difícil escrever muito mais”, desabafou.

Acácia acompanhou o político por todo o lado, incluindo em campanhas eleitorais e até em direto no programa "Goucha", onde surpreendeu o líder do Chega. A ligação entre os dois não passou despercebida ao público. “Foram muitos anos de noitadas, muitos quilómetros na estrada, campanhas eleitorais e programas televisivos”, recordou Ventura. A publicação terminava com um tom de despedida : “Obrigado Acácia e até sempre.”