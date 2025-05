Ao lado de Márcia Soares, Gonçalo Quinaz deu que falar na gala do Big Brother. Será que viu?

As galas do Big Brother continuam a ser palco de muitos comentários — e não apenas pelas decisões do jogo. A moda também tem estado em destaque, especialmente com os visuais de Cláudio Ramos e Márcia Soares, que semana após semana recebem elogios do público e da crítica.

No entanto, foi Gonçalo Quinaz quem captou todas as atenções na gala do passado domingo, 4 de maio. O comentador surgiu com um fato azul de corte largo, num estilo mais descontraído e arrojado, que rapidamente gerou reações nas redes sociais e entre os espectadores.