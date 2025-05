Aos 23 anos, sonhava ouvir uma história da mãe que o abandonou… mas encontrou a maior desilusão

Nascido num contexto familiar marcado pela toxicodependência, Rafael cresceu sem os pais. O pai foi preso pouco depois do seu nascimento e a mãe acabou por o deixar aos cuidados da avó materna, antes de fugir para Inglaterra.

Entre os três meses e os nove anos, viveu com a avó materna no Algarve. Mais tarde, passou ainda pela casa da avó paterna, mas após o seu falecimento — apenas um mês depois de o receber —, Rafael foi sinalizado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e acabou institucionalizado. Dos 10 aos 18 anos, viveu em várias instituições, entre elas a Casa da Palmeira e a Casa Pia. Aos 18 anos, saiu da instituição e regressou ao Algarve, onde começou a praticar malabarismo de forma autodidata.

Já em adulto, com amigos, percorreu países da Europa e foi assim que decidiu procurar a mãe que o abandonou. O reencontro deixava-o ansioso, mas a desilusão chegou:

"A minha mãe vai me levar a legolândia e contar uma história para adormecer. Na altura fui com este pensamento. Eram estas coisas que ela me tinha prometido. Só que quando chego lá tenho de resgatar a minha mãe no buraco em que ela está. É degradante e decepcionante. Vim a pé para estar contigo e vejo-te perdida". Desde então, Rafael não falou com a progenitora.