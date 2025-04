Com 8 anos, Sebastião roubou o protagonismo do pai Pedro Nuno Santos

Reservado no que toca à vida pessoal, Pedro Nuno Santos surpreendeu ao abrir o coração, esta terça-feira, no programa “Goucha”, da TVI, quando falou sobre Sebastião, o filho de oito anos, que já se tornou uma figura comentadas na política portuguesa.

Foi no congresso do Partido Socialista que o pequeno Sebastião subiu, com naturalidade, ao palco para se juntar ao pai. O momento, que deveria ter sido apenas terno e familiar, acabou por gerar algumas críticas. Mas Pedro Nuno Santos foi claro e já explicou em várias entrevistas que foi iniciativa do pequeno filho.

“É a parte que mais me custa”

A emoção foi inevitável quando o político falou de como a vida pública afeta os momentos em família. "O meu filho é a pessoa mais importante da minha vida". Candidato a primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos acredita que pode melhorar a vida dos portugueses — mas reconhece que o preço pessoal não é leve. E é nessa balança emocional que o papel de pai ganha ainda mais peso.