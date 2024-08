Conheça o irmão de Manuel Luís Goucha que raramente aparece

Carlos Goucha é irmão de Manuel Luís Goucha. O irmão do apresentador ainda vive em Coimbra, a cidade onde nasceu, e exerce funções na Administração Regional de Saúde do Centro.

Recorde-se que Manuel Luís Goucha deixou Coimbra muito jovem, com apenas 18 anos, para perseguir o seu sonho em Lisboa.

São poucas as vezes que Manuel Luís Goucha fala publicamente do irmão, no entanto, o nome de Carlos Goucha tornou-se notícia nos últimos dias, depois deste ter divulgado a morte da mãe do apresentador.

