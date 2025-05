Conheça Triana Marín, a mulher que conquistou o coração de Nininho Vaz Maia

Triana Marín é muito mais do que a companheira de vida de Nininho Vaz Maia. É também uma parceira ativa no percurso artístico do cantor, com quem partilha não só o amor, mas também o palco — nos bastidores.

Foi numa entrevista a Manuel Luís Goucha, em 2021, que Nininho Vaz Maia abriu o coração e revelou a história de amor com Triana, a quem se referiu como a sua "guerreira". "Ela é inspiradora, uma máquina. O pai dela também é cigano, mas ela não foi criada como cigana", partilhou o artista durante a conversa.