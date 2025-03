David Motta, o filho excêntrico de Maria das Dores, como nunca o viu: um registo de imagens surpreendentes

David Motta esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, na semana passada, a 3 de março, e falou de um dos temas mais sensíveis da sua vida: o facto de ser filho de Maria das Dores, a mulher que ficou conhecida por ter mandado assassinar o marido, em 2007.

No decorrer da entrevista no programa da TVI, David Motta falou sobre as várias formas como foi afetado pelo crime da mãe e por esse passado pesado, incluindo o impacto financeiro que isso teve na sua vida.

A entrevista trouxe à tona um lado menos conhecido da sua história, nomeadamente as consequências legais e financeiras do crime cometido pela mãe.

A exclusão da herança foi apenas um dos muitos desafios que enfrentou ao longo dos anos, mas, apesar de tudo, David Motta mantém-se firme na sua intenção de construir um futuro longe da sombra do passado.

Embora não tenha entrado em detalhes sobre o impacto psicológico desta situação, deixou claro que a sua intenção não é viver preso ao passado, mas sim seguir o seu próprio caminho.