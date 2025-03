Estas duas ex-concorrentes de um reality show da TVI estão prestes a 'lançar o caos'! As primeiras imagens aqui

Marie e Beatriz Prates recorreram às suas redes sociais para anunciar um novo projeto, em que ambas são as 'protagonistas'. O projeto em si é nada mais, nada menos do que um Podcast com o nome "Tronos e Confidências".

As ex-concorrentes que se conheceram no "Dilema" criaram uma relação muito especial de amizade, e agora estão juntas num novo projeto profissional.

A acompanhar a grande novidade, ambas escreveram a seguinte legenda:

«Duas Girlies, Muitas Conversas e Zero Filtros. O Tronos e Confidências está quase a chegar, as conversas sem filtro estão a caminho, e mal podemos esperar para vos trazer tudo - as opiniões mais honestas, os dilemas mais caóticos e claro, muita confidência real. Aqui está a capa oficial… Agora só falta a Estreia! Estão prontos para o caos?».

A publicação recebeu vários comentários e reações positivas. Ontem, Marie e Beatriz Prates voltaram a fazer um anúncio sobre o seu projeto, a dizer que faltam apenas "dois dias para o caos".

Recorde-se que, tanto Marie como Beatriz Prates já foram convidadas de Manuel Luís Goucha, este que também foi o apresentador das galas do "Dilema", reality show onde ambas se conheceram.