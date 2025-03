Este jovem ex-concorrente foi pai, já levou Cláudio Ramos ao limite, e é o próximo convidado do Goucha

Miguel Moura, é alentejano, natural de Moura, tem 24 anos e ficou conhecido depois da sua participação no programa televisivo «All Together Now», na TVI.

No passado dia 19 de fevereiro, o cantor foi um dos convidados do "Dois às 10", onde falou sobre as expectativas da paternidade, visto que a filha estava prestes a nascer.

Esta segunda-feira, dia 24 de março, Miguel Moura é o nosso convidado especial do "Goucha".

Na altura, o ex-concorrente do "All Together Now" revelou a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos: «Vai ser esta semana», e visivelmente emocionado acrescentou: «Sempre disse que o meu sonho era ser pai».

Em momento raro, o cantor falou ainda sobre a sua companheira, Margarida. Segundo Miguel Moura, a gravidez foi planeada, tornando este momento ainda mais especial para ambos.

A filha do casal entretanto nasceu e chama-se Ema. Esta nova etapa na vida do jovem cantor promete trazer ainda mais inspiração para a sua carreira musical.

