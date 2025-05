Ex-concorrente do Big Brother, Miss Brasil e Influencer: veja o outro lado de Adrielle Peixoto

Adrielle Peixoto, de 24 anos, foi concorrente da casa do Big Brother 2025. A ex-concorrente foi expulsa no passado domingo, 3 de maio com 16% dos votos dos portugueses.

Adrielle é modelo e tem fortes ligações ao Brasil, onde já ganhou vários títulos de Miss. No Instagram, Adrielle tem várias fotografias do seu trabalho como modelo, assim como dos concursos de Miss que já venceu. Adrielle já foi eleita Miss Brasil.

A ex-concorrente do Big Brother tem uma forte presença no mundo digital, contado já com mais de doze mil seguidores nas redes sociais. A modelo que vive em Portugal desde 2022 arrasa nas mesmas, onde posta fotografias suas!

Hoje vai estar à conversa com Manuel Luís Goucha onde nos vai falar um pouco do seu outro lado da vida e da sua experiência no Big Brother. Fique para ver tudo.