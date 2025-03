Iury Mellany no Secret Story - Desafio Final: Os Melhores Momentos

A grande final do Secret Story - Desafio Final aconteceu no dia 16 de março, e Iury Mellany garantiu o 4.º lugar na competição. A ex-concorrente, que já tinha sido uma figura marcante no Big Brother 2020, voltou a destacar-se e a conquistar o carinho do público ao longo do jogo.

Nas redes sociais, o post da TVI sobre a final encheu-se de comentários dos seguidores, muitos deles manifestando apoio e elogios a Iury. "Merecia melhor lugar", escreveu um fã. Outro comentou: "Grande Iury 👏👏 foste sempre tu até à final 💪".

Entre os muitos elogios, um comentário especial chamou atenção: Sandrina Pratas, ex-concorrente de reality shows, escreveu com carinho: "Minha linda ❤️". Outro seguidor acrescentou: "És um orgulho!! 💗💗 És linda por fora, mas ainda mais por dentro, princesa!! És e serás sempre a nossa vencedora!! 👑🥇🧚‍♀️💗".

Iury Mellany, de 32 anos, nasceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos, mas veio para Portugal com os pais aos 6 anos. Estudou design e mais tarde desporto, construindo uma carreira como personal trainer. Ficou conhecida no Big Brother 2020, onde, além de ter conquistado o coração do namorado Daniel Monteiro, terminou em 4.º lugar.

Atualmente, Iury gere um negócio de roupa desportiva com o namorado e continua a sua carreira no mundo fitness. No Desafio Final, garantiu que seria uma concorrente diferente, afirmando que, desde a sua primeira participação, cresceu muito e agora não deixa nada por dizer.

Apesar de não ter alcançado o pódio, a atleta sai do jogo com um forte apoio dos fãs e com a certeza de que a sua presença marcou esta edição do Secret Story - Desafio Final.