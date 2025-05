Já foi assim… Reconhece esta figura bem conhecida do mundo do desporto e televisão?

Cândido Costa é um nome que muitos associam ao futebol português dos anos 2000, mas, nos últimos anos, tem conquistado o público fora das quatro linhas, com a sua personalidade carismática e irreverente.

Natural de São João da Madeira, Cândido destacou-se como jogador do FC Porto, onde chegou a atuar sob o comando de José Mourinho. Passou ainda por clubes como Vitória de Setúbal, Braga, Belenenses e até pelo Rapid de Bucareste, na Roménia. Representou também a seleção nacional nas camadas jovens.

Após pendurar as chuteiras, reinventou-se como comentador e presença regular em programas de televisão. Com um estilo direto, bem-disposto e autêntico, tem marcado presença em espaços de análise desportiva e entrevistas informais, aproximando-se de um novo público — e mantendo-se sempre ligado ao universo do futebol.

Hoje, é uma das figuras mais acarinhadas da nova geração de comentadores, combinando conhecimento do jogo com um humor muito próprio.