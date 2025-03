Jovem de 16 anos sofre paragem cardiorrespiratória e vê a vida mudar para sempre ao ficar dependente

No dia 6 de novembro de 2023, a vida de Ana Catarina Plácido e Miguel foi completamente transformada. O filho mais velho do casal, Bruno, então com 16 anos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória inesperada. Durante quase duas horas, esteve inanimado, sendo posteriormente ligado a uma ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea) durante cinco dias.

Hoje, Bruno enfrenta uma dura realidade: não anda, não fala e é alimentado por uma sonda. Além disso, tem uma traqueotomia e precisa de reaprender tudo, desde os movimentos mais básicos até à comunicação. Apesar dos desafios, os pais recusam desistir da recuperação do filho e procuram apoio para custear os tratamentos em clínicas privadas, devido à falta de resposta do Sistema Nacional de Saúde (SNS).

Uma luta diária pela recuperação

Após o internamento hospitalar, Bruno foi encaminhado para o Centro de Reabilitação do Norte, onde iniciou um longo processo de recuperação. Atualmente, não anda, não fala e depende de uma sonda para se alimentar. Perante a falta de resposta do SNS, os pais decidiram recorrer a clínicas privadas para garantir os melhores tratamentos possíveis. Além disso, tiveram de adaptar a casa para que Bruno conseguisse deslocar-se por todas as divisões.

Tudo isto tem um custo, que não é possível de suportar totalmente pelos pais. A comunidade criou várias iniciativas para ajudar o jovem e foi criada uma página para ajudar. Manuel Luís Goucha fez um apelo a todos para que possam contribuir com o mínimo que seja.

Um jovem cheio de sonhos

Bruno nasceu em janeiro de 2007 e sempre foi uma criança saudável. Desde cedo, mostrou curiosidade pelo mundo e uma paixão especial pela música. Frequentou uma academia de música, onde tocava trompete, e tinha o sonho de se tornar mecânico de Fórmula 1. Além disso, adorava desportos aquáticos e fazia parte de um grupo de escuteiros. “O meu filho estava numa fase muito bonita da vida e crescia feliz”, recorda Ana Catarina Plácido.

Bem-educado e querido por todos, Bruno era um jovem com um futuro promissor. No entanto, tudo mudou de forma repentina naquele dia de novembro. A tragédia aconteceu sem aviso. “Quando ligaram do colégio, não percebi a gravidade da situação”, confessa Ana. No entanto, ao chegar ao local, percebeu que o filho não reagia às tentativas de reanimação.

Durante a recuperação inicial, Bruno demonstrava pequenas reações a palavras e estímulos, mas a sua condição permanecia crítica. No Natal de 2023, ainda internado, a única expressão que conseguia manifestar era o choro, refletindo o sofrimento pelo qual passava.

Para prevenir novos episódios, Bruno foi submetido a uma cirurgia e recebeu um desfibrilador implantável. Contudo, até hoje, não se encontrou uma explicação para o que lhe aconteceu. “Ninguém sabe porque é que isto aconteceu ao meu filho”, lamenta Ana.

“Recuso desistir da recuperação do meu filho”, afirma Ana, determinada a proporcionar-lhe todas as oportunidades para recuperar a qualidade de vida.

Agora, a família procura apoios para cobrir os custos da reabilitação e continua a lutar por uma resposta mais eficaz do sistema de saúde. A jornada de Bruno está longe de terminar, mas uma coisa é certa: os seus pais não medirão esforços para lhe devolver a esperança.