Lembra-se do sucesso delas em pequenas? Veja como estão agora as filhas de António Raminhos

O tempo não para — e quem acompanha António e Catarina Raminhos desde os primeiros momentos sabe bem disso. As filhas do casal, que durante anos fizeram parte das partilhas bem-humoradas nas redes sociais, estão agora muito diferentes… e mais crescidas.

António e Catarina são conhecidos por abrirem as portas da sua vida familiar com autenticidade, mostrando o lado real da parentalidade: o caos carinhoso de uma casa cheia, as conversas inusitadas à mesa, os desabafos sinceros sobre educação, saúde mental e as pequenas grandes alegrias do dia a dia. E foi assim que o público se foi apaixonando por esta família tão “gente como a gente”.

Hoje, Maria Rita, de 14 anos, Maria Inês, de 12 e Maria Leonor, de 7, já estão bem crescidas. Veja as fotos!