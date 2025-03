Márcia Soares e João Ricardo: uma história que começou a partir do Secret Story, agora em imagens

Esta quinta-feira, dia 13 de março, no "Dois às 10" conduzido por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, este foi o tema mais 'quente' do segmento "Conversas de Café", e quem são os seus protagonistas? Márcia Soares e João Ricardo, ambos ex-concorrentes de reality shows da TVI e atuais comentadores do mesmo formato.

Márcia Soares e João Ricardo foram ‘apanhados’ numa fotografia, juntos, dentro de um carro, uma imagem que anda a circular pela imprensa cor-de-rosa portuguesa. A imagem indica um clima de romance, mas ainda nenhum dos comentadores do “Secret Story – Desafio Final” assumiu se existe ou não uma relação com contornos amorosos entre ambos.

Os apresentadores e os comentadores Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco abordam o tema, e deixam rasgados elogios: “Fazem um par lindíssimo”, “Quero que eles sejam muito felizes”, “Acho que combinam”. Cláudio Ramos revela, ainda, que encontrou Márcia Soares nos corredores da TVI esta quarta-feira, com um ramo de flores amarelas, alegadamente oferecidas por João Ricardo.

Esta sexta-feira, dia 14 de março, João Ricardo foi um dos convidados especiais do programa e foi confrontado com essa mesma fotografia de ambos juntos. O ex-concorrente do “Secret Story” reage à mesma e explica: «Eu posso dar aqui uma notícia em primeira mão (…) a Márcia é um mulherão e tem-me ajudado muito».

Recorde-se que, Márcia Soares e João Ricardo já foram convidados do programa “Goucha”. No passado dia 22 de fevereiro, aquando da celebração da Gala de Aniversário da TVI, Manuel Luís Goucha viveu um reencontro emocionante com Márcia Soares, e há fotografias que o provam.