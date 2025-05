Márcia Soares soma elogios com look que já foi usado por Rita Pereira

Márcia Soares voltou a dar nas vistas na noite de domingo, 4 de abril, ao surgir com um look ousado e sofisticado na gala do Big Brother. A comentadora oficial do reality show apostou num coordenado que não passou despercebido — e que já foi usado por outra estrela da TVI.

O conjunto em questão, da marca Atelier Fusion, é composto por um blazer e calças com padrão floral, em tons sóbrios, que Márcia combinou com um body rendado e transparente, reforçando o lado sensual da escolha.

Curiosamente, a atriz Rita Pereira já tinha optado pelo mesmo conjunto num look recente que usou durante uma visita ao programa Dois às 10. Na altura, a escolha também valeu muitos elogios à artista.