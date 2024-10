Não conseguimos parar de olhar! As calças de Manuel Luís Goucha são um estrondo

Manuel Luís Goucha continua a impressionar os telespectadores não apenas pelo seu talento como apresentador, mas também pelos visuais ousados e arrojados que exibe em cada aparição. Esta tarde, dia 4 de outubro, Goucha voltou a dar que falar ao surgir no ecrã com um look marcante, onde o destaque foram, sem dúvida, as calças. Embora tenha optado por um clássico casaco preto, foram as calças, com um padrão irreverente em preto e branco, que captaram toda a atenção.

Combinando elegância e originalidade, o apresentador da TVI mostra mais uma vez que não tem medo de arriscar na moda, trazendo sempre um toque de modernidade e personalidade aos seus visuais. O padrão das calças provocou reações imediatas nas redes sociais, onde os fãs de Goucha comentaram o estilo único e a confiança com que o apresentador se mostra.