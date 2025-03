Não é só Luís Montenegro que tem dado que falar! Veja as fotos do filho do líder do PSD

A entrevista entre Manuel Luís Goucha e Luís Montenegro, prometida durante A Gala dos Sonhos, vai finalmente acontecer no dia 25 de março no programa Goucha, da TVI. O encontro ganha especial relevância no contexto atual, uma vez que ocorre após a queda do governo liderado por Montenegro, na sequência da rejeição de uma moção de confiança.

A promessa do primeiro-ministro foi feita durante a gala solidária organizada em prol da Associação Sara Carreira, realizada no Campo Pequeno, onde Manuel Luís Goucha desafiou Luís Montenegro a participar no seu programa da tarde. O governante aceitou o convite, mas, na altura, poucos poderiam prever o cenário político que se seguiria.



Luís Montenegro e o fim do governo têm sido um dos principais temas de discussão nos últimos tempos, mas não só. O seu filho, Hugo Montenegro também tem dado que falar, tornando-se alvo de grande curiosidade por parte do público.

Até recentemente, Hugo manteve-se discreto e afastado dos holofotes. No entanto, a sua aparência física começou a gerar comentários nas redes sociais, especialmente após as notícias relacionadas com a empresa familiar do primeiro-ministro.