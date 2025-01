No regresso à televisão, Diogo Reffóios Cunha assume fase complicada e oferece prenda a Manuel Luís Goucha

Ontem às 17:20

No Goucha, Diogo Reffóios Cunha, segundo classificado do Big Brother 2020, assumiu estar a viver uma fase complicada a nível emocional e financeira e pela primeira vez falou do tema em televisão. Acabou por oferecer uma prenda a Manuel Luís Goucha.