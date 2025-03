Novas fotografias de Márcia Soares fazem subir a temperatura: «Uma sereia deu à costa brasileira»

Márcia Soares, uma das concorrentes mais marcantes de reality shows dos últimos anos, tem encantado os seus seguidores com fotografias das belas paisagens do Rio de Janeiro, no Brasil, e tem gerado várias reações!

A ex-concorrente do Big Brother 2023 e atual comentadora do formato, foi viajar com a amiga para o destino paradisíaco que é o Rio de Janeiro, e os registos fotográficos da viagem mostram que se está a divertir muito e a usufruir desta viagem única!

Na publicação que reúne algumas das fotografias mais recentes da sua viagem, Márcia Soares escreveu a seguinte legenda: «Leva a sério a vida, mas não te esqueças que a vida é uma grande roda de samba».

Veja, em baixo, a publicação original.

Uma das mais recentes partilhas nas suas redes sociais tem gerado vários comentários e reações positivas: «Uma sereia deu à costa brasileira», «És linda Márcia, mesmo no Rio não deixas de ser tema cá», «Brasa!», «OIha que coisa mais linda» ou «És linda mas o mais lindo é o teu sorriso», entre muitas mais reações amorosas à partilha da comentadora.