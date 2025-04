O icónico pastor do anúncio “Tou xim?” mudou de sexo. Veja as fotos!

Maria João Vaz deu muito que falar quando partilhou com o público que mudou de sexo. Tornou-se conhecida no famoso anúncio «tou xim, é para mim?», quando aí interpretou um pastor. Aos 54 anos, conseguiu, finalmente, trocar de sexo como sempre desejou: «Vivi em segredo durante 50 anos», contou no programa Goucha em outubro de 2023.

Mais da história de vida da atriz:

Assinou mais de meio século como João, mas desde cedo que sentiu ter nascido “no invólucro errado”. Quando era criança, já gostava de vestir as roupas da mãe e outras brincadeiras mais «femininas».

Maria João recordou o anúncio que lhe deu fama e a partir do qual conseguiu ter outras participações. A nível pessoal, foi casada e teve três filhos ainda antes de mudar de sexo. Um casamento que a própria diz ter sido mais fraternal do que amoroso. Foi quando se separou que começou a perceber quem era.

Em 2018, aos 54 anos, Maria João Vaz assumiu perante os familiares mais chegados o seu novo «Eu», mas foi durante o confinamento que se assumiu, em pleno, para o Mundo. Atualmente, Maria João Vaz é uma mulher feliz e livre, bem diferente do homem introvertido que sempre foi. A atriz encontrou finalmente o seu caminho, percebendo finalmente quem é no Mundo. E, até à data, tem contado com o incondicional apoio de toda a família, nomeadamente das três filhas que só a querem ver feliz.

Recentemente lançou um livro «Memória de uma Epifania e outras histórias», onde a partilha a sua história de vida e a descoberta do seu novo «Eu».