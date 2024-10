O pormenor que poucos viram no visual de Manuel Luís Goucha

Ontem às 18:15

Conhecido pelo seu bom gosto, Manuel Luís Goucha apresentou-se no seu programa da tarde da TVI com um fato de cor azeitona. Contudo, os olhares recaíram sobre os óculos personalizados com o seu nome. Veja as imagens na galeria!