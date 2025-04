Quem é Pedro Rodrigues, o marido de Susana Dias Ramos? Descubra a história do casal

Em dezembro de 2021, Susana Dias Ramos esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no programa Goucha, onde partilhou detalhes sobre a sua relação com Pedro Rodrigues. A psicóloga descreveu o amor que os une como uma ligação forte e especial, fruto de um encontro inesperado, e revelou que têm um filho em comum.

Durante a entrevista, Susana abordou a complexidade do amor e afirmou que “o ser humano consegue amar mais do que uma pessoa”, mas que a relação que tem com Pedro Rodrigues a faz ser monogâmica. Um testemunho sincero sobre a sua visão das relações e do compromisso que escolheu viver ao lado do companheiro.

Um amor à primeira vista

A psicóloga começou por recordar como tudo começou entre os dois, admitindo que o encontro inicial foi marcante: “Conheço o Pedro em contexto de trabalho (…). Acho que foi à primeira vista, eu vi o Pedro e achei o Pedro um homem muito interessante”. Desde então, construíram uma relação sólida, baseada no respeito e na cumplicidade.

Apesar de nunca ter idealizado o casamento ou a maternidade, Susana Dias Ramos confessou que hoje não podia estar mais feliz ao lado do marido e do filho. A sua história de amor reflete um percurso inesperado, mas que se revelou extremamente gratificante.

Pedro Rodrigues, o homem que conquistou o coração da psicóloga, é dentista e diretor clínico, destacando-se na sua área profissional. Juntos, formam uma família unida e feliz, um exemplo de como o amor pode surgir nos momentos mais imprevistos.

Veja a galeria de fotos do casal.