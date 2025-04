Ricardo, o homem que marcou a data em que vai morrer

Em fevereiro deste ano, conhecemos no Goucha a história impressionante de Ricardo Fernandes. No dia 9 de maio de 2009, a sua vida mudou drasticamente após um grave acidente de viação. Ficou tetraplégico, com 95% de incapacidade, e permaneceu durante 15 horas no local do acidente até ser encontrado. O longo processo de recuperação foi marcado por determinação, reinvenção e apoio familiar.

Apesar da vida construída, Ricardo nunca deixou de lidar com momentos de sofrimento. Inscrito na associação suíça Dignitas, especializada em morte medicamente assistida, confirmou agora à revista Sábado que já tem uma data marcada para a sua partida.