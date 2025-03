Sabia que esta ex-concorrente e Márcia Soares são mesmo muito amigas?: «Obrigado, vizinha. Tens sido o meu porto de abrigo»

Daniela Santos é uma das mais recentes finalistas do Secret Story - Desafio Final, tendo ficado em 5º lugar.

No passado mês de julho, Daniela Santos partilhou uma publicação em que surge em várias fotografias com Márcia Soares, ex-concorrente e atual comentadora do formato, e dedicou-lhe umas palavras muito especiais.

Daniela Santos cresceu em Alcoentre, num bairro onde vivia quase toda a sua família paterna. Perante algumas adversidades, encontrou na dança um escape e uma boia de salvação.

Foi a dança que lhe deu os momentos mais felizes, muitos títulos e reconhecimento. Participou também no "Dilema", um reality show da TVI, com o objetivo de se dar a conhecer, de querer chegar a mais pessoas e vingar no mundo empresarial.

Além do "Dilema" e "Secret Story - Desafio Final", Daniela Santos participou também na última edição do programa "Dança com as Estrelas", onde fez par com Bernardo Sousa.

Neste momento, tem uma escola de dança para noivos, uma escola de dança de competição, trabalha como bailarina em vários formatos televisivos e cresce cada vez mais no digital.

Apesar de tantas conquistas profissionais, é na maternidade que encontra o seu verdadeiro propósito. Com a sua autenticidade, Daniela Santos parece já ter conquistado o público.