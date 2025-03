Será que todos viram? Márcia Soares regressa ao Big Brother e este é o assunto mais falado

Na sua primeira aparição como comentadora desta edição, Márcia Soares brilhou com um vestido repleto de transparências e um decote ousado. O modelo, assinado pela conceituada estilista Fátima Lopes, destacou-se pela sofisticação e sensualidade, deixando os fãs rendidos. O impacto do visual foi tanto que até Cláudio Ramos não resistiu a fazer um comentário bem-humorado: "A Márcia só trouxe a parte de baixo. Esqueceu-se da parte de cima", brincou o apresentador, arrancando risos no estúdio.

Novo desafio ao lado de Gonçalo Quinaz

Aos 31 anos, Márcia Soares assume agora um papel de destaque no painel de comentadores do Big Brother 2025, analisando tudo o que acontece na casa mais vigiada do país. A parceria com Gonçalo Quinaz promete trazer debates intensos e perspetivas únicas sobre o jogo, mantendo os telespectadores atentos a cada gala.

O regresso de Márcia ao ecrã foi amplamente elogiado nas redes sociais, onde os fãs destacaram não só o seu estilo inconfundível, mas também a sua capacidade de análise e postura firme como comentadora. Com um início tão marcante, espera-se que continue a dar que falar ao longo desta edição do Big Brother.

Veja as imagens do look arrebatador de Márcia Soares!