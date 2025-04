Sofia Oliveira: a mulher apaixonada por futebol e pela namorada Rita

Sofia Oliveira destacou-se, como sempre sonhou, no jornalismo desportivo. Em abril de 2023 esteve no «Goucha» para uma conversa intimista. Assume também o papel de comentadora desportiva na CNN Portugal, onde deixa as suas opiniões (muitas vezes criticadas nas redes sociais) sobre o mundo do desporto. Ao nosso programa, deu a conhecer a mulher além do mundo do futebol. Nomeadamente, falou sobre o campo amoroso e como assumiu a homossexualidade à família. Apesar de não ter sido como queria, hoje já não é um tabu: «A minha mãe não soube por mim»

Sofia Oliveira foi ainda surpreendida com uma carta especial da namorada Rita, que expressou todo o amor que sente.