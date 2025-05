Transformação impressionante: Carolina Pinto, noiva de Marco Costa, perde dez quilos em dois meses

Carolina Pinto, noiva de Marco Costa – ex-concorrente do Big Brother – tem partilhado com os seguidores a sua mudança desde que começou a adotar um estilo de vida mais saudável.

Na semana passada, Carolina Pinto partilhou no Instagram um vídeo onde mostrou parte do seu treino e revelou na descrição os valores de perda de peso em dois meses, onde houve um grande decréscimo de massa gorda e de gordura visceral, a contrastar com um aumento de massa muscular.

7 fevereiro:

74kg

35,6 massa gorda

41,2 massa muscular

Gordura visceral 4

Água 45,7



2 Maio:

64kg

25,8 massa gorda

45,2 massa muscular

Gordura visceral 2

Água 54,9



«Sabem quando me perguntam onde vou buscar motivação? Aqui mesmo, nos RESULTADOS! Tudo começou pela decisão de tentar», escreveu a noiva de Marco Costa..

