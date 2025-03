Uma escapadinha a três! Manuel Luís Goucha rumou a Londres em companhia muito especial

Esta quinta-feira, dia 13 de março, Manuel Luís Goucha recorreu às suas redes sociais para partilhar um vídeo em que aparece num táxi com o marido Rui Oliveira, Joana Gonçalves e Rubinho Correia.

Veja, em baixo, a partilha original.

Os quatro estão de visita na cidade de Londres, no Reino Unido, e não deixaram de sublinhar estas férias com alguns registos fotográficos.

Rubinho Correia é CEO de uma agência de comunicação, sendo que agencia várias figuras públicas. É também conhecido pela sua amizade com Cristina Ferreira, com quem costuma aparecer nas redes sociais, em ambiente de férias, juntamente com a amiga Catarina Oliveira.