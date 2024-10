A «lua de mel» com as drogas levou pai de Carolina Deslandes ao fundo do poço: «Já não queria existir»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Francisco Deslandes, pai da cantora Carolina Deslandes, conta a sua inspiradora jornada de superação após longos anos a combater a dependência de drogas e álcool. Com uma década de sobriedade alcançada, Francisco faz uma reflexão sobre o seu percurso e o tratamento que lhe permitiu retomar o controlo da sua vida. Atualmente, dedica-se a apoiar outros dependentes, ajudando-os a encontrar o caminho para a recuperação.

Francisco Deslandes, pai da cantora Carolina Deslandes, abriu o coração sobre o seu passado, revelando um período difícil marcado pela adição às drogas e ao álcool. Admite que as primeiras sensações foram boas, mas o vício levaram-no a um ponto decadente: «Já não queria existir»

Após anos de luta contra esses vícios, Francisco celebra agora mais de uma década de sobriedade e recuperação: «Vejo uma pessoa que conseguiu dar um basta»

"Sempre Tive uma Atração pelo Abismo"

Francisco, que nasceu em Lisboa e é o mais velho de cinco irmãos, descreve uma infância financeiramente confortável, mas reconhece que, desde cedo, sentia uma inquietação interna. Admite que o seu comportamento nem sempre refletia esse ambiente. Essa inquietação foi notada pelos seus pais, em particular pela mãe, que o via como uma criança com uma energia difícil de controlar.

Décadas de Luta e 10 Anos de Sobriedade

Durante anos, Francisco viveu uma vida marcada pela dependência. «Quando olho para trás, percebo que sempre tive uma atração pelo abismo», afirma, descrevendo o impacto que as drogas e o álcool tiveram sobre a sua vida. «Fui escravo da minha adição durante anos», admite, uma fase sombria que durou décadas e o afastou do equilíbrio que sempre procurou.

Contudo, há mais de 10 anos, Francisco conseguiu finalmente libertar-se dos vícios que o consumiam. Com orgulho, destacou o tratamento que o ajudou a recuperar a sua vida.

Superação e Dedicação a Ajudar Outros

Após completar um programa de reabilitação, Francisco dedicou-se a uma nova missão: ajudar outros adictos que, como ele, lutam contra as suas dependências. O seu percurso de superação tornou-se uma inspiração para muitos, e hoje, Francisco utiliza a sua experiência para apoiar quem procura recuperar do vício, sendo um exemplo vivo de que é possível vencer essa batalha.

A filha Carolina Deslandes

Já perto do final, Carolina Deslandes quis deixar uma mensagem de orgulho ao pai: «Conseguiste tratar-te e encontrar o teu caminho»