Francisco Monteiro confirma reconciliação com Bárbara Parada em direto

Depois de várias especulações, o vencedor do «Big Brother 2023» confirmou a reconciliação com Bárbara Parada a Cláudio Ramos

Agora é oficial: Francisco Monteiro e Bárbara Parada estão de novo juntos. Depois de várias especulações, a confirmação surgiu da boca de Francisco Monteiro esta manhã de quarta-feira, 7 de agosto, no «Dois às 10»

A possível reconciliação de Francisco Monteiro e Bárbara Parada foi comentada esta manhã de quarta-feira, 7 de agosto, no «Dois às 10». Em dúvida no que toca ao atual estado da relação dos ex-concorrentes, Gonçalo Quinaz, que mantém uma relação próxima com Francisco Monteiro, decidiu ligar ao ex-jogador de padel em direto, com o objetivo de esclarecer os rumores em relação a este e Bárbara Parada.

Cláudio Ramos decidiu roubar o telemóvel do comentador e foi ele que acabou por questionar Francisco Monteiro. «Há uma nova oportunidade?», questionou o apresentador. Francisco Monteiro respondeu que sim, confirmando-se, assim, o namoro entre o vencedor do «Big Brother 2023» e Bárbara Parada. Veja aqui o momento.