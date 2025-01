Presente oferecido por membro da plateia já está na casa de Manuel Luís Goucha. Veja aqui!

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Fã fica de boca aberta por viver momento com Manuel Luís Goucha

Manuel Luís Goucha mostrou como a obra oferecida por um membro da plateia do Funtástico ficou na sua sala.

No Funtástico, o apresentador Manuel Luís Goucha conhece um presidente de Junta de Freguesia que é também artista, recebendo uma das suas obras. Depois do programa, o apresentador mostrou nas redes sociais que guardou com todo o carinho os presentes oferecidos por Pedro.

"Ontem no FUNTÁSTICO conheci um ceramista @pedrobrazofarol de grande qualidade. Ofereceu-me duas belíssimas peças achando que ficariam bem no monte. Quando vi a jarra das margaridas verbalizei logo que ficaria bem na casa de Sintra, gosto destas misturas, a outra peça ( a taça dos sapos) sim, irá para o monte. Vá até ao Instagram do Pedro Braz e surpreenda-se."

