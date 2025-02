Afinal, Cristiana Jesus e Cláudio Alegre estão juntos ou não? Resposta de ex-concorrente deixa mistério no ar

Resposta de Cláudio Alegre sobre relação com Cristiana Jesus deixa suspense no ar

Um dos casais mediáticos do Secret Story marcou presença no programa «Funtástico» e Manuel Luís Goucha questionou-os sobre o estado atual da relação.

A Escola de Dança Alma no Passo marcou presença no programa «Funtástico». As crianças da escola de Cristiana Jesus e Cláudio Alegre, ex-concorrentes do Secret Story, deram show e deixaram os professores orgulhosos. Curioso com a relação de ambos, Manuel Luís Goucha não perdeu a oportunidade de questionar Cláudio Alegre, que respondeu com mistério: "Estamos mais ou menos separados juntos".

O apresentador não escondeu o riso, já depois de ter recordado o facto da relação ter estado tremida.

Veja ainda a atuação das crianças da escola de dança: