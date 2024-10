Novo programa de Manuel Luís Goucha ao domingo já tem nome e data de estreia

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

O pormenor que poucos viram no visual de Manuel Luís Goucha

Não conseguimos parar de olhar! As calças de Manuel Luís Goucha são um estrondo

Goucha começa conversa com «aviso»: «Faço questão de dizer»

Herman José deixa provocação a Goucha: «Manel, parabéns pelo teu globo. Já só te faltam 13 para me apanhares»

A TVI revelou em comunicado oficial que o programa estreia a 10 de novembro.

Está a chegar o programa de grande entretenimento dirigido a toda a família que animará as tardes de domingo na TVI. Com produção da Coral Europa e sob a batuta de Manuel Luís Goucha, trata-se de um formato, em direto, que se distingue pelo ritmo e pela enorme diversidade de conteúdos, prometendo mobilizar o país inteiro.

Esta impressionante mostra artística combina performances das mais variadas áreas com uma plateia ativa, que pode ser chamada em qualquer momento do programa. Da plateia do “Funtástico” surgirão inúmeras surpresas, momentos emocionantes, além de divertidas provas físicas e adivinhas, e, claro, atuações musicais dos mais populares cantores portugueses.

Um grupo de celebridades vai avaliar a prestação dos concorrentes. O júri fixo será composto por Sara Prata, António Leal e Silva e João Patrício, que presidirá ao mesmo. A este elenco junta-se um jurado convidado que mudará todas as semanas.

Manuel Luís Goucha não esconde o seu entusiasmo, referindo que “no ‘Goucha’ dou tempo à palavra; aos domingos, darei palco ao talento”.