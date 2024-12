«Aconteceu Natal»: Manuel Luís Goucha oferece 5 mil euros a menina com doença rara e deixa todos emocionados

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Manuel Luís Goucha emocionou o público no programa Funtástico ao oferecer 5 mil euros a uma família cuja filha sofre de uma doença rara. O gesto solidário surgiu após os pais partilharem as dificuldades que enfrentam, levando o apresentador a demonstrar, mais uma vez, a sua empatia e generosidade.

Manuel Luís Goucha protagonizou um momento de grande solidariedade no programa de domingo à tarde, «Funtástico». O apresentador, conhecido pela sua empatia e generosidade, recebeu um casal cuja filha sofre de uma doença rara e exigente em termos de cuidados médicos. Durante a conversa, os pais partilharam as dificuldades que enfrentam no dia a dia para garantir o bem-estar da menina, emocionando não só o público, mas também o próprio anfitrião.

Comovido pela situação, Goucha surpreendeu os convidados ao anunciar uma oferta de 5 mil euros à família para ajudar a suprir algumas das necessidades associadas à condição da filha. A revelação gerou uma onda de emoção no estúdio, com os pais emocionados, agradecendo o gesto inesperado do apresentador.