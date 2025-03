Durante atuação, criança de 6 anos emociona-se em palco, chora e recebe o carinho de Manuel Luís Goucha

No Funtástico, Diogo, o jovem bailarino conhecido como DD, emocionou-se ao esquecer a coreografia e foi confortado por Manuel Luís Goucha. Com o apoio do apresentador e da sua professora, recuperou e brilhou em palco, recebendo elogios dos jurados pela sua força e determinação.

O mais recente episódio do Funtástico ficou marcado por um momento de grande emoção protagonizado por Diogo, o jovem bailarino conhecido como DD. Durante a sua atuação, o pequeno artista comoveu o público ao esquecer-se da coreografia, ficando visivelmente abalado. Diante da situação, Manuel Luís Goucha prontamente se aproximou para confortá-lo, num gesto de carinho e incentivo.

Após receber o apoio do apresentador e da sua professora de dança, Diogo recuperou a confiança e regressou ao palco com uma performance arrebatadora. A sua resiliência e talento impressionaram os jurados Sara Prata e João Patrício, que destacaram não só a força do jovem, mas também o papel fundamental da sua professora no processo de superação.

O momento tornou-se um dos mais marcantes da tarde, reforçando a essência do Funtástico: um programa onde o talento e a emoção se cruzam, proporcionando histórias inspiradoras e inesquecíveis.