«Obrigado por existir na minha vida»: O agradecimento emocionante de jovem de 12 anos a Manuel Luís Goucha

Ruan Monteiro fez questão de mostrar a gratidão a Manuel Luís Goucha, que pagou o curso integral no conservatório. Ruan é apaixonado pelo piano e começou a tocar sozinho e a ganhar dinheiro na rua com o seu talento.

O talento que chegou ao “Funtástico”

Ruan Monteiro tem 12 anos, vive na Amadora e tem um talento: aprendeu a tocar piano sozinho, apenas com a ajuda de tutoriais do YouTube. Foi o gosto pela música que o levou, aos 10 anos, a mergulhar nesse universo — e, desde então, nunca mais parou de sonhar.

Apesar dos esforços, os pais não conseguiram inscrevê-lo no conservatório, devido aos custos. A mãe decidiu então levá-lo ao programa "Funtástico", onde Ruan emocionou os jurados e o público.

No final da atuação, João Patrício ofereceu-lhe uma nova base para o instrumento. Mas o momento mais comovente da noite chegou quando Manuel Luís Goucha anunciou que se iria responsabilizar por pagar o conservatório de música ao jovem, durante os anos que fossem necessários. “Fiquei muito emocionado, mas quando cheguei a casa desatei a chorar.”

Já nas redes sociais, Ruan escreveu «obrigado por existir na minha vida», num agradecimento a Manuel Luís Goucha.

Veja aqui o momento da oferta que deixou todos comovidos:

A paixão pelo piano

Tudo começou com um piano antigo de família, onde Ruan começou a praticar diariamente. Sozinho, aprendeu as notas, os acordes, as melodias: “Depois de aprender as notas musicais nos vídeos, fui evoluindo.”

Mas o instrumento acabou por se estragar, e Ruan ficou dois meses sem conseguir tocar. Determinado a continuar, começou a pedir aos cafés com piano para tocar e, com o apoio dos pais, conseguiu juntar dinheiro suficiente para comprar um novo instrumento: “Quando via um piano, sentava-me e começava a tocar.”

Durante o Natal, ao atuar num café, arrecadou 300 euros — verba que usou para comprar o seu atual piano de 88 teclas, em segunda mão.