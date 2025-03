«Quantos de nós não quereriam agora voltar para os braços da sua mãe»: Manuel Luís Goucha fica comovido com atuação de Miguel Moura

Miguel Moura emocionou Manuel Luís Goucha ao interpretar «Para os braços da minha mãe», um tema de Pedro Abrunhosa, no Funtástico.

A atuação de Miguel Moura no programa Funtástico gerou um momento de grande comoção, especialmente para Manuel Luís Goucha. O jovem cantor interpretou o tema Para os braços da minha mãe, de Pedro Abrunhosa, levando o apresentador à emoção.

No final da performance, Goucha partilhou um comentário que ressoou com muitos espectadores: «Quantos de nós não quereriam agora voltar para os braços da sua mãe». As suas palavras ganharam um significado ainda mais profundo, tendo em conta que perdeu a mãe no verão passado, aos 101 anos.

Veja o momento: