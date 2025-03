«Sejam os anos que forem, estão pagos». Manuel Luís Goucha oferece curso a jovem que toca piano nas ruas

Ruan Monteiro, um jovem pianista de 12 anos que toca na rua, foi surpreendido no Funtástico com duas ofertas especiais, uma de João Patrício e outra de Manuel Luís Goucha. O gesto generoso poderá mudar o futuro musical do jovem talento.

Ruan Monteiro, um jovem de 12 anos que encanta o público ao tocar piano nas ruas, viveu um momento inesquecível no programa Funtástico. Depois de demonstrar o seu talento, foi surpreendido com duas ofertas que poderão mudar o seu futuro musical.

João Patrício, presidente do júri do programa, ofereceu-lhe uma base de piano para que possa continuar a praticar e evoluir com mais conforto. Já Manuel Luís Goucha foi mais além e garantiu-lhe o acesso a um curso no conservatório, seja em Sintra ou em Lisboa. Com um gesto generoso, assegurou: «Sejam os anos que forem, estão pagos», garantindo assim que o jovem poderá seguir os seus estudos musicais sem preocupações financeiras.

A história de Ruan Monteiro é mais um exemplo do impacto que o talento e a dedicação podem ter, conquistando não só a admiração do público, mas também o apoio de figuras reconhecidas da televisão portuguesa.

Veja o momento: