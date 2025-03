Manuel Luís Goucha e Rita Guerra têm uma «filha». Conheça toda a história!

No Funtástico, o apresentador Manuel Luís Goucha e a cantora Rita Guerra, jurada convidada, contam uma história engraçada que os dois têm em comum sobre a «filha» que os une.

No programa Funtástico, Manuel Luís Goucha e a cantora Rita Guerra, que participou como jurada convidada, partilharam uma história curiosa e divertida que os une há quase duas décadas. Durante a emissão, ambos recordaram um momento marcante passado no programa Canta por Mim, apresentado por Teresa Guilherme, onde subiram ao palco juntos. Na altura, Rita Guerra estava grávida de oito meses e Goucha, com o seu habitual sentido de humor, fez uma brincadeira sobre a bebé que estava para nascer, referindo-se a ela como sua "filha". A piada, criada espontaneamente, permaneceu ao longo dos anos e tornou-se um símbolo entre os dois.

Agora, com a jovem já maior de idade, o apresentador e a cantora relembraram esse momento com carinho e nostalgia. Rita Guerra, mãe de três filhos, teve o primeiro aos 18 anos, sendo que o mais velho já conta com 40 anos. A cantora sempre conciliou a vida profissional com a maternidade e, ao longo da sua carreira, mostrou-se uma mulher dedicada à família.

O programa Funtástico teve outro momento de destaque com o regresso da dupla Miguel e André. Os dois explicaram os motivos da ausência, mas confessaram a Manuel Luís Goucha que "a música fazia falta".