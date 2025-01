Rui Santos responde à pergunta que todos fazem: «Qual é o seu clube?»

Rui Santos, uma das figuras mais marcantes do jornalismo desportivo em Portugal, revelou no programa «Goucha» a sua preferência sobre clubes. Apesar de crescer numa família sportinguista, afirmou que é "do bom futebol", privilegiando a qualidade do jogo acima de qualquer emblema.

Rui Santos é um dos nomes mais emblemáticos do jornalismo desportivo em Portugal. Conhecido pelo seu estilo analítico, por vezes polémico, o comentador é uma figura de destaque nos programas de televisão e nas páginas de opinião que assinam há décadas. Uma das coisas que mais se tenta saber é qual o clube do jornalista, pergunta que respondeu no programa «Goucha». O comentador admite que nasceu numa família sportinguista, mas isso não é suficiente para se vestir a camisola: "Para mim, o mais importante não é o clube A B ou C ganhar, é que o futebol praticado seja um futebol de qualidade. Se o Porto jogar bom futebol, sou capaz de dizer que sou do Porto. Se o Benfica jogar bom futebol sou capaz de dizer que sou do Benfica, ou do Sporting ou de outro clube qualquer. Eu sou do bom futebol"

Numa conversa especial, o comentador e jornalista fez questão de mostrar o seu contentamento e admiração a Manuel Luís Goucha. Ofereceu uma caricatura feita por Carlos Larajeiro, como forma de homenagem: "És o maior que a televisão tem", destacando ainda o facto de ser um homem livre.

Uma Infância de Valores e Tradições

Nascido no seio de uma família ligada ao serviço público e às tradições, Rui Santos é filho de pai militar e médico e de mãe doméstica. Com raízes açorianas, herdadas pela mãe, o jornalista recorda com emoção a influência que os pais tiveram na sua formação.

A adolescência de Rui Santos foi vivida no rigor e na disciplina do Colégio Militar, onde também começou a desenvolver o gosto pelo desporto.

Aos 15 anos, um convite do tio para colaborar no jornal A Bola marcou o início de uma longa e sólida carreira no jornalismo desportivo. Trabalhou neste prestigiado jornal durante 26 anos, tempo em que a dedicação ao trabalho e o amor pelo desporto o levaram a explorar várias vertentes da comunicação.

O Jornalismo Polémico e o Reconhecimento Nacional

Reconhecido pelo público como uma voz crítica e independente, Rui Santos conquistou o seu espaço nos meios de comunicação portugueses. A sua capacidade de questionar as decisões das federações, clubes e outras entidades desportivas valeu-lhe tanto elogios como críticas severas.

Com quase 50 anos de carreira, Rui Santos não esconde que o percurso foi tudo menos fácil. “Recebo muitas mensagens com críticas e até com ameaças”, revela.

Atualmente, é comentador desportivo na CNN Portugal e na TVI. Fomos para a rua perguntar aos portugueses qual a sua opinião relativamente ao comentador.

O Preço do Sucesso e o Papel de Pai

Embora o sucesso profissional tenha sido notório, Rui Santos admite que a dedicação ao trabalho prejudicou a sua vida pessoal, nomeadamente o seu casamento.

Apesar das dificuldades no plano pessoal, Rui Santos emociona-se ao falar da filha. “A minha filha é uma comunicadora extraordinária”, partilha com orgulho, depois de ser surpreendido pela filha, que casou recentemente.