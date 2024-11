Mulher de Fábio Coentrão admite ter abdicado de sonhos para acompanhar o marido: «No início, custou»

Fábio Coentrão foi entrevistado por Manuel Luís Goucha em Vila do Conde, na sua cidade, e mais concretamente em Caxinas. Ainda antes de ir para o ar, mostramos um pouco do que poderá ver na conversa. Neste excerto, o ex-jogador mostra-se ao lado da mulher, alguém que o ajudou muito

Durante uma entrevista no programa «Goucha», o apresentador Manuel Luís Goucha aborda a mulher de Fábio Coentrão, Andreia, sobre os desafios de ser casada com um jogador de futebol de alto nível. Goucha destacou que a vida de uma mulher que acompanha o marido no mundo do futebol é frequentemente marcada por sacrifícios e renúncias. “Uma mulher de jogador de futebol tem uma vida que não é facilitada. Vai com o marido para dar o apoio em termos familiares, mas abdica de vários sonhos. Abdicou?”, perguntou o apresentador, apontando para as dificuldades inerentes a este papel.

A mulher de Fábio Coentrão confirmou que, de facto, fez grandes sacrifícios, especialmente a nível profissional, para acompanhar a carreira do marido. Embora reconheça que essas renúncias foram necessárias para apoiar a família e o percurso futebolístico de Coentrão, admite que o início desta fase não foi fácil. “No início custou um bocadinho” confessou.

Apesar dos obstáculos, deixou claro que não se arrepende das escolhas que fez. A entrevista tomou um tom mais emocional quando se declarou ao marido, exaltando a sua generosidade e o seu apoio constante ao longo dos anos.