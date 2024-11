Mulher de Fábio Coentrão: «Ele enganou-me um bocadinho»

Fábio Coentrão: «Quando estou com algum problema, gosto de pegar na minha cana e de estar com Deus»

Só amor! Manuel Luís Goucha e Fábio Coentrão recebidos com euforia e carinho em Vila do Conde

Fábio Coentrão foi entrevistado por Manuel Luís Goucha em Vila do Conde, na sua cidade, e mais concretamente em Caxinas. À conversa juntou-se a mulher Andreia, um pilar importante na vida do ex-jogador.

Durante uma entrevista no programa «Goucha», o apresentador Manuel Luís Goucha aborda a mulher de Fábio Coentrão, Andreia, sobre os desafios de ser casada com um jogador de futebol de alto nível. Goucha destacou que a vida de uma mulher que acompanha o marido no mundo do futebol é frequentemente marcada por sacrifícios e renúncias. “Uma mulher de jogador de futebol tem uma vida que não é facilitada. Vai com o marido para dar o apoio em termos familiares, mas abdica de vários sonhos. Abdicou?”, perguntou o apresentador, apontando para as dificuldades inerentes a este papel.

A mulher de Fábio Coentrão confirmou que, de facto, fez grandes sacrifícios: "Ele enganou-me um bocadinho. Quando fomos viver juntos, ele disse que eu ia continuar na minha área. Mas depois ele queria-me era em casa, a cuidar da casa, a fazer companhia". Especialmente a nível profissional, para acompanhar a carreira do marido. Andreia não concretizou o que tinha planeado, embora reconheça que essas renúncias foram necessárias para apoiar a família e o percurso futebolístico de Coentrão.

Fábio Coentrão: O Menino que Saiu das Caxinas para Conquistar o Mundo

Natural das Caxinas, uma comunidade piscatória em Vila do Conde, Fábio Coentrão recorda com carinho a sua infância, passada entre o mar e os amigos que ainda hoje considera os melhores. “Passei aqui os melhores momentos da minha vida,” diz, ao recordar os dias de brincadeira e de futebol nas ruas. Foi ali que o seu amor pelo futebol nasceu, inspirado pelo pai. “O gosto por jogar à bola vem do meu pai,” confessa, sublinhando a forte influência familiar na sua carreira.

As Dificuldades e os Sacrifícios: O Espírito da Comunidade das Caxinas

Durante a entrevista, Coentrão falou sobre o espírito de sacrifício que caracteriza o povo da sua terra natal. Embora tenha alcançado sucesso e reconhecimento internacional, nunca esqueceu as dificuldades que marcaram a sua juventude. “A vida sorriu-me, mas sempre tive consciência de que a vida é difícil,” reflete, lembrando o esforço da comunidade e a união familiar que sempre o apoiou.

O Sonho de Ser Jogador: Da Pesca ao Futebol

Antes de ser jogador profissional, Fábio enfrentou os desafios de uma vida dura. Começou a trabalhar aos 12 anos, desempenhando várias funções, de pintor a pasteleiro e trolha, enquanto sonhava com uma carreira no futebol. “Nunca pensei chegar a um clube como o Real Madrid,” admite, reconhecendo que os sonhos se foram transformando à medida que avançava na carreira. Depois de se destacar no Benfica, chegou ao gigante espanhol, alcançando um dos pontos mais altos da sua trajetória.

A Ausência do Pai e a Perda da Paixão Pelo Futebol

Fábio Coentrão emocionou-se ao recordar a ausência do pai, que passava longos períodos no mar a pescar bacalhau. Apesar das dificuldades, o pai nunca faltava a um jogo, o que criou uma ligação especial entre os dois. “O meu pai não perdia os meus jogos,” afirma, sublinhando a importância do pai na sua vida. A morte do pai, contudo, deixou uma marca profunda no ex-jogador. “Quando o meu pai faleceu, perdi a paixão pelo futebol,” confessa, revelando a dor que sentiu e o impacto que a perda teve na sua carreira.

Um Regresso às Origens: De Volta às Caxinas

Depois de encerrar a carreira no futebol, Fábio Coentrão regressou às Caxinas, onde reencontrou as suas raízes. Hoje, dedica-se à pesca, uma tradição familiar que mantém viva com orgulho. É agora proprietário de três barcos e dedica-se ao trabalho como armador, indo frequentemente à lota para escolher o peixe. “Acordo cedo para ir à lota porque gosto de comprar o meu peixe,” diz, destacando a sua ligação ao mar. Fábio revela que a pesca, além de ser uma ocupação profissional, é uma forma de estar em contacto com o seu passado e com o pai, que continua presente nas suas memórias. “Digo que vinha para aqui falar com Deus, mas falava com o meu pai,” admite, ao referir-se aos momentos passados na praia das Gazetas, o seu refúgio.

A propósito do novo negócio, um gin, Fábio falava das privações do futebol, incluindo as bebidas alcoólicas, e foi provocado por Manuel Luís Goucha: "Nem sexo". De reposta pronta, o ex-jogador disse: "Nem sexo... nos dias que não podia fazer, não fazia".